Рада знову готує зміни на ринку азартних ігор: виграють нелегали та лотерейні оператори

Законопроєктом №10101 пропонується внести низку змін до прийнятого у 2020 році закону, який легалізував азартні ігри. Однак прийняття цих змін фактично створює лояльні умови легалізації лотерейних компаній, пише "РБК-Україна".

Так, преференції отримають два оператори – ТОВ "М.С.Л." (МСЛ) та ПІІ "Українська національна лотерея" (УНЛ).

"Згідно з офіційними джерелами, зазначені компанії працюють під основним видом діяльності – Організування азартних ігор. Однак в переліку ліцензованих компанії на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) жодного лотерейного оператора немає. Це не заважає їм надавати послуги ставок на спорт, онлайн-казино, ігрових автоматів", — пояснюється у статті.

Законопроєкт №10101 передбачає проведення конкурсу на видачу ліцензій лотерейним компаніям терміном на 10 років. В разі його прийняття, МСЛ та УНЛ матимуть змогу фактично проводити букмекерську діяльність, організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості і прив’язки до готелів) та онлайн-казино (без обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів).

"І при цьому не матимуть обмежень, які існують для організаторів азартних ігор", — зазначає видання.

Зокрема, першим можна працювати без РРО, а букмекерам – ні. Лотереї також не мають обмежень в рекламі своїх послуг, на відміну від азартних ігор.

Крім цього, законопроєкт пропонує посилити контроль КРАІЛ над галуззю у вигляді нових перевірок, кількість яких необмежена, а оскаржити Акт перевірки організатор азартних ігор не матиме можливості.

При цьому без відповіді залишається і проблема з "нелегалами": наразі в Україні можна безперешкодного грати в азартні ігри на понад 1200 нелегальних сайтах. За даними Всеукраїнської ради гемблінгу (ВРГ), лідером трафіку азартних ігор в Україні і досі залишається російський бренд Mostbet.

"Нелегальні сайти ніхто не хоче знаходити, закривати, обмежувати роботу. А от легальні сайти онлайн казино, яких зараз лише 15, легше знаходити, бо на них вказано всі реквізити компаній: юридичні адреси, П.І.Б. директорів, контактні телефони тощо", – розповів директор Всеукраїнської ради гемблінгу Антон Кучухідзе.

Фіскальна служба перевіряє здебільшого легальних гравців, ігноруючи тіньові фінансові потоки незаконного грального бізнесу, резюмує ЗМІ.