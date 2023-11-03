Рада снова готовит изменения на рынке азартных игр: выиграют нелегалы и лотерейные операторы

Законопроектом №10101 предлагается внести ряд изменений в принятый в 2020 году закон, который легализовал азартные игры. Однако принятие этих изменений фактически создает лояльные условия легализации лотерейных компаний, пишет "РБК-Украина".

Так, преференции получат два оператора – ООО "М.С.Л." (МСЛ) и ПИИ "Украинская национальная лотерея" (УНЛ).

"Согласно официальным источникам, указанные компании работают под основным видом деятельности — Организация азартных игр. Однако в перечне лицензированных компании на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) ни одного лотерейного оператора нет. Это не мешает им предоставлять услуги ставок на спорт, онлайн-казино, игровых автоматов", — объясняется в статье.

Законопроект №10101 предусматривает проведение конкурса на выдачу лицензий лотерейным компаниям сроком на 10 лет. В случае его принятия, МСЛ и УНЛ смогут фактически проводить букмекерскую деятельность, организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к отелям) и онлайн-казино (без ограничения количества сайтов-распространителей).

"И при этом не будут иметь ограничений, которые существуют для организаторов азартных игр", — отмечает издание.

В частности, первым можно работать без РРО, а букмекерам — нет. Лотереи также не имеют ограничений в рекламе своих услуг, в отличии от азартных игр.

Кроме этого, законопроект предлагает усилить контроль КРАИЛ над отраслью в виде новых проверок, количество которых неограниченно, а обжаловать Акт проверки организатор азартных игр не будет иметь возможности.

При этом без ответа остается и проблема с "нелегалами": сейчас в Украине можно беспрепятственного играть в азартные игры на более 1200 нелегальных сайтах. По данным Всеукраинского совета гемблинга (ВСГ), лидером трафика азартных игр в Украине до сих пор остается российский бренд Mostbet.

"Нелегальные сайты никто не хочет находить, закрывать, ограничивать работу. А вот легальные сайты онлайн казино, которых сейчас всего 15, легче находить, потому что на них указаны все реквизиты компаний: юридические адреса, Ф.И.О. директоров, контактные телефоны и т.д.", — рассказал директор Всеукраинского совета гемлинга Антон Кучухидзе.

Фискальная служба проверяет в основном легальных игроков, игнорируя теневые финансовые потоки незаконного игорного бизнеса, резюмирует СМИ.