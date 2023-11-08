Корупція при державних закупівлях на державних енергетичних підприємствах напряму впливає на тариф для кінцевого споживача, - Кучеренко

Нардеп впевнений, що корупційна складова впливає на кінцеві платіжки, які отримує споживач.

В Україні на багатьох державних підприємствах сфери енергетики, що підпорядковуються міністру Герману Галущенку, є зловживання із державними закупівлями. Таку думку в ефірі Ukraine World News висловив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко, коментуючи інформацію щодо зловживань при закупівлях на державній шахті "Мирноградвугілля"

"Я абсолютно не здивований, що в якомусь Мирноградвугіллі на державній шахті в півтора-два рази завищують закупівлі. Подивіться, скільки скандалів навколо Енергоатома, подивіться скільки скандалів навколо інших державних підприємств, та ж сама Центренерго державна компанія і тут більше питання до правоохоронців… Чому ці державні шахти, яких треба дотувати з бюджету вічно збиткові, голі, босі, але там на Мерседесах керівництво і їх діти роз’їжджаються, то вибачте я розумію, що там правоохоронці в цьому ланцюгу. На жаль, таку картину маємо, яка не змінилася навіть за півтора року війни, це я так констатую і це моя оцінка", — заявив Кучеренко.

Нардеп Кучеренеко впевнений, що корупційна складова впливає на кінцеві платіжки, які отримує споживач.

"Корупційна складова, яка присутня в Енергоатомі, а в Центренерго на закупівлі вугілля, або того самого мазуту на цих самих шахтах, все це збільшує собівартість, бо чим дорожче вони купують ці компоненти, то тим більша ціна товару і тим більша потім на ринку, тим більше ми з вами платимо і все це безумовно лягає в тому числі на тариф", — стверджує нардеп.

Нагадаємо, раніше державну шахту "Мирноградвугілля", яка підпорядкована міністерству енергетики та міністру Герману Галущенку спіймали на систематичній закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами.