Що робити, якщо подав хибні показники лічильника в Україні: інструкція для виправлення ситуації

Переживати не варто

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому іноді трапляється так, що з тих чи інших причин абонент подав помилкові дані, наприклад, по лічильнику газу.

Втім, як пише "24 Канал", переживати не варто. Після надання помилкових показників потрібно звернутися до свого оператора газорозподільної станції. Це можна зробити онлайн та офлайн, звернувшись до відділення ГРС.

Якщо ваш постачальник належить до групи Нафтогазу, ви можете зателефонувати за телефоном:

066300 2888;

098300 2888;

093 300 2 888.

Щоб зв’язатися з оператором, потрібно натиснути цифру "8" та розповісти оператору, що сталося та надати правильні показники.

Також можна скористатися чатом у фейсбуці NaftogazGasSupply або на електронну адресу [email protected]. У повідомленні треба вказати те, що сталося, дані споживача, номер лічильника та правильні показники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг.