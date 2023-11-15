П'ять способів передати показники лічильника за газ в Україні: дізнайтесь про зручний для себе

Йдеться про способи, доступні абонентам компанії "Нафтогаз"

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому для зручності абонентів багато компаній роблять відразу кілька способів для їх передачі.

Наприклад, показники за газ можна передати аж п’ятьма способами. " Телеграф " розповідає про них.

Йдеться про способи, доступні абонентам компанії "Нафтогаз", яка зараз обслуговує 98% українських споживачів. Оскільки деякі компанії збанкрутували, їхні обов’язки виконує саме "Нафтогаз". Йдеться про регуляторів, які належать до цих регіональних філій газмереж:

Харківська;

Миколаївська;

Київська;

Криворізька;

Івано-Франківська;

Дніпровська;

Житомирська;

Хмельницька;

Вінницька;

Львівська;

Сумська;

Кропивницька.

Також до цього переліку увійшли "Волиньгаз", "Чернігівгаз", та "Черкасигаз". Клієнти вказаних компаній мають розширені терміни подачі даних: з 28 по 5 число. Як можуть зафіксувати показники лічильника споживачі цих регуляторів:

через SMS, за номером 4647;

у особистому кабінеті на сайті gas.ua;

у чат-боті від компанії gas.ua у телеграмі, месенджері та вайбері;

за телефоном, номери гарячої лінії:

098-300-2-888;

066-300-2-888;

093-300-2-888.

через оператора, який може завітати за вашою адресою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг.