"Складніше освоювати нові позиції": Гуменюк розповіла, як погода вплинула на ситуацію на фронті

Гуменюк анонсувала "великі успіхи" на південному напрямку

Несприятливі погодні умови та дощі зіграли на руку українським військовослужбовцям. На південному напрямку кількість обстрілів із боку супротивника значно скоротилася.

Таку заяву зробила начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Про це вона сказала у п’ятницю, 17 листопада, в ефірі телемарафону.

Гуменюк пояснила, що дощова погода заважає російським окупантам освоювати нові позиції. При цьому українські воїни продовжують вибивати супротивника із постійних.

"У нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням такого періоду дощової погоди, досить стійкого, зменшилася кількість обстрілів. Ворогу складніше освоювати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх із постійних і їм потрібно десь облаштовувати нові. І поки вони це роблять"., трохи правий берег може відпочити", — розповіла Гуменюк.

Окрім того, Наталія Гуменюк анонсувала "великі успіхи" на південному напрямку. За її словами, ворог перейшов у інтенсивну оборону. Російські військові розуміють, що просування наших воїнів є невідворотним. За словами спікера, через невпевненість у ситуації на фронті ворог намагається активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна не звернула операцію на півдні вчасно, коли стало зрозуміло, що досягти поставлених перед військовими цілями з наявними силами не вдасться. Тому резерви ЗСУ виснажилися і зараз на них чекає позиційна війна – що якраз дуже потрібно Росії.