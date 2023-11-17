Щоб не попасти на гроші за комуналку: як правильно утримувати лічильники

Лічильники повинні відповідати ряду критеріїв

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому самі апарати повинні відповідати ряду критеріїв.

Про це нагадав комунальний концерн "Центр комунального сервісу" на своїй сторінці у Facebook. Так, щоб споживачі оплачували фактично спожиті комунальні послуги, розподільні вузли обліку води та тепла повинні утримуватись у належному стані:

опломбовані;

прийняті на абонентський облік;

своєчасно повірені (після закінчення міжповірочного інтервалу з дати виробництва або попередньої повірки).

Самі показники мають бути своєчасно подані.

Що буде, якщо цього зробити?

У платіжці ви побачите цифри не за спожиту вами, наприклад, електрику, а вирахований середньодобовий обсяг споживання, а він, у свою чергу, може бути більшим за те, що ви фактично споживали. Простіше кажучи, ви переплатите.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять способів передати показники лічильника за газ в Україні.