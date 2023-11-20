Рус

Український Жіночий Конгрес уперше вручить Відзнаку за жіноче лідерство

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська Новина оновлена 20 листопада 2023, 11:42
Співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська

Під час 7 Українського Жіночого Конгресу, що відбудеться 22-23 листопада у Києві, уперше в історії України буде вручено нагороду за жіноче лідерство.

Про це повідомила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.

Нагорода офіційно має назву "Відзнака за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства імені Мері О’Хейген".

Як пояснила Світлана Войцеховська, пані Мері О’Хейген працювала в Україні 5 років після Революції Гідності. Вона очолювала український офіс Національного Демократичного Інституту (NDI). До України пані О’Хейген працювала над розбудовою демократій в різних країнах світу. Вона була відданою адвокаткою залучення жінок у політичну, економічну, соціальну сферу в Україні. Вона стала надійною партнеркою та символом підтримки жінок, їх ініціатив, активної ролі у прийнятті суспільно важливих рішень.

"Відзнака імені Мері О’Хейген є символічною та втілює ідеї гендерної рівності і жіночого лідерства у всіх сферах суспільного життя", – розповіла Світлана Войцеховська.

Першого лауреата Відзнаки спільно визначили співзасновниці УЖК – Олена Кондратюк, Марія Іонова і Світлана Войцеховська – та члени команди ГО Український Жіночий Конгрес.

Урочисте вручення нагороди відбудеться у перший день Конгресу 22 листопада. Трансляція цієї події буде доступна на сайті УЖК www.womenua.today та на сторінках УЖК у соцмережах.

Як повідомлялося раніше, упродовж 7 Українського Жіночого Конгресу учасники і учасниці дискутуватимуть у 6 тематичних платформах. Серед спікерок Конгресу – Перша леді Олена Зеленська, членкині Уряду Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлія Лапутіна, Ірина Мудра, Ганна Гвоздяр та інші, парламентарі та парламентарки, представниці органів місцевого самоврядування. Планується участь жінок-підприємиць, лідерок освітньої, медичної, правозахисної галузей, високих представників і представниць міжнародної спільноти.

Загальна тема Конгресу – "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови".