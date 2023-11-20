Український Жіночий Конгрес уперше вручить Відзнаку за жіноче лідерство

Під час 7 Українського Жіночого Конгресу, що відбудеться 22-23 листопада у Києві, уперше в історії України буде вручено нагороду за жіноче лідерство.

Про це повідомила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.

Нагорода офіційно має назву "Відзнака за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства імені Мері О’Хейген".

Як пояснила Світлана Войцеховська, пані Мері О’Хейген працювала в Україні 5 років після Революції Гідності. Вона очолювала український офіс Національного Демократичного Інституту (NDI). До України пані О’Хейген працювала над розбудовою демократій в різних країнах світу. Вона була відданою адвокаткою залучення жінок у політичну, економічну, соціальну сферу в Україні. Вона стала надійною партнеркою та символом підтримки жінок, їх ініціатив, активної ролі у прийнятті суспільно важливих рішень.

"Відзнака імені Мері О’Хейген є символічною та втілює ідеї гендерної рівності і жіночого лідерства у всіх сферах суспільного життя", – розповіла Світлана Войцеховська.

Першого лауреата Відзнаки спільно визначили співзасновниці УЖК – Олена Кондратюк, Марія Іонова і Світлана Войцеховська – та члени команди ГО Український Жіночий Конгрес.

Урочисте вручення нагороди відбудеться у перший день Конгресу 22 листопада. Трансляція цієї події буде доступна на сайті УЖК www.womenua.today та на сторінках УЖК у соцмережах.

Як повідомлялося раніше, упродовж 7 Українського Жіночого Конгресу учасники і учасниці дискутуватимуть у 6 тематичних платформах. Серед спікерок Конгресу – Перша леді Олена Зеленська, членкині Уряду Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлія Лапутіна, Ірина Мудра, Ганна Гвоздяр та інші, парламентарі та парламентарки, представниці органів місцевого самоврядування. Планується участь жінок-підприємиць, лідерок освітньої, медичної, правозахисної галузей, високих представників і представниць міжнародної спільноти.

Загальна тема Конгресу – "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови".