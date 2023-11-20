Украинский Женский Конгресс впервые вручит Награду за женское лидерство

Во время 7 Украинского Женского Конгресса, который состоится 22-23 ноября в Киеве, впервые в истории Украины будет вручена награда за женское лидерство.

Об этом сообщила соучредительница УЖК Светлана Войцеховская.

Награда официально называется "Отличие за выдающиеся достижения в сфере развития гендерного равенства и женского лидерства имени Мэри О’Хейген".

Как пояснила Светлана Войцеховская, госпожа Мэри О’Хейген работала в Украине 5 лет после Революции Достоинства. Она возглавляла украинский офис Национального Демократического Института (NDI). В Украину госпожа О’Хейген работала над развитием демократий в разных странах мира. Она была преданной адвокатом привлечения женщин в политическую, экономическую, социальную сферу в Украине. Она стала надежной партнершей и символом поддержки женщин, их инициатив, активной роли в принятии общественно важных решений.

"Отличие имени Мэри О’Хейген является символическим и воплощает идеи гендерного равенства и женского лидерства во всех сферах общественной жизни", — рассказала Светлана Войцеховская.

Первого лауреата Награды совместно определили соучредители УЖК – Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская – и члены команды ОО Украинский Женский Конгресс.

Торжественное вручение награды состоится в первый день Конгресса 22 ноября. Трансляция этого события будет доступна на сайте УЖК www.womenua.today и на страницах УЖК в соцсетях.

Как сообщалось ранее, в течение 7 Украинского Женского Конгресса участники и участники будут дискутировать в 6 тематических платформах. Среди спикерок Конгресса – Первая леди Елена Зеленская, члены правительства Юлия Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлия Лапутина, Ирина Мудрая, Анна Гвоздяр и другие, парламентарии и парламентарии, представительницы органов местного самоуправления. Планируется участие женщин-предпринимателей, лидеров образовательной, медицинской, правозащитной отраслей, высоких представителей и представительниц международного сообщества.

Общая тема Конгресса – "Женское лидерство. Время восстановления. Время отстройки".