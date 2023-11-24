Після війни російські наративи маскуватимуться під українські тези — Юрій Гудименко

Існує ризик, що російська пропаганда маскуватиметься під українські тези, щоб зменшити фінансування оборонного сектору. Водночас єдиний масштабний потік новинного мовлення, в якому живуть українці, може вкотре стати причиною розчарування суспільства.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю для черкаського телеканалу ВІККА.

"Питання культури і пропаганди дуже важливе. Я вже бачу в нас людей, які транслюють російські наративи на мільйонні аудиторії. Але справжня проблема почнеться після війни, коли вони зрозуміють, які наративи грають на руку Росії, але українцями не сприймаються як очевидні. До прикладу, ідея про зменшення видатків на армію. За роки незалежності такий наратив звучав постійно і не сприймався як проросійський. Популісти закликали продавати озброєння і підвищувати пенсії. Цю тезу після закінчення війни ми ще почуємо", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, єдина подача новин у форматі телемарафону — це за межами добра і зла, оскільки спотворює саме поняття об’єктивності та свободи слова.

"В Україні чимало проблем, про які треба говорити: від командирів-злочинців до корупційних політиків і чиновників. У цьому році ми всі вдарилися головою у контрнаступ, який рекламували як новий блокбастер. На виході отримали розчароване суспільство. Цього не сталося б, якби не завищені очікування. Ми воюємо з найбільшою країною у світі, яка не рахує загиблих — їм байдуже. Війна відбувається не тільки на полі бою, вона відбувається на ментальному рівні — це те, як ми її сприймаємо. З 2014-го до 2022 року вона була "десь там". Зараз важливо мати надію не на швидке закінчення війни, а на те, що ми рано чи пізно, з потом, болем, сльозами, вигриземо нашу Перемогу. Я в таких випадках кажу, що треба готуватися до вічної війни, щоб, коли вона закінчиться, ми були приємно здивовані", — підкреслив Юрій Гудименко.