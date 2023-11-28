На носі новий місяць: до якого числа потрібно передати показники лічильників

Це потрібно запам'ятати

Щоб уникнути переплати за комуналку, українцям необхідно вчасно передавати показники лічильників. При цьому для різних типів послуг є свої дедлайни.

"Телеграф" розповідає про те, коли потрібно передавати показники світло та газ. Цей період, до речі, починається вже незабаром.

Зазначимо, що в Україні діє норма, за якої споживачі мають передавати показники лічильника раз на місяць. Для цього виділено 5 днів: в останні 2 дні поточного місяця та перші 3 дні наступного.

Таким чином, за, наприклад, спожиту в листопаді електроенергію слід звітувати 29 та 30 листопада, а також з 1 по 3 грудня. Всі показники, що передаються, в один з цих п’яти днів будуть зараховані першим числом.

А ось побутові споживачі газу повинні подавати показники лічильника вже з 1 по 5 число кожного місяця. Окрім оплати за рахунками, українці також платять і за транспортування газу, тариф якого фіксований та не залежить від обсягу споживання. Показники приймаються, в тому числі і у вихідні дні, якщо вони випадають на період з 1 по 5 число місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як передати свідчення лічильників через популярний інтернет-банкінг. Якщо у вас у телефоні встановлено інтернет-банкінг "Приват 24", то передати свідчення можна за його допомогою.

Також "Телеграф" розповідав про те, як знімати показники лічильника за газ і яку цифру необхідно записувати.