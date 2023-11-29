ТОВ "Краснолиманське" сплатило більше мільярда гривень податків за 2022-2023 рр. - "Укрдонінвест"

Компанія спростувала інформацію, розповсюджену анонімними джерелами

Анонімні телеграм-канали оприлюднили інформацію, нібито ТОВ "Краснолиманське", що входить в компанію "Укрдонінвест", має податковий борг, проте ця інформація не відповідає дійсності. Про це йдеться у офіційній заяві компанії "Укрдонінвест".

Зазначається, що "Укрдонінвест" сплатила всі нараховані податки до державного бюджету України у визначені законом терміни, у той час як ТОВ "Краснолиманське" у 2022 році поповнило бюджети усіх рівнів на 581 мільйон гривень податків, 361,7 млн грн з яких – це ПДВ.

За 10 місяців з початку 2023 року підприємство вже сплатило 455 млн грн, 242,7 млн грн з яких складає ПДВ. Жодної пільги на ПДВ при сплаті податків використано не було.

"Укрдонінвест" закликає ЗМІ не поширювати неперевірену та брехливу інформацію, а користуватися виключно перевіреними джерелами.

Довідка. ТОВ "Краснолиманське" засновано 2003 року і спеціалізується на видобутку вугілля в шахті "Краснолиманська". З 2017 року підприємство належить компанії "Укрдонінвест", власником якої є Віталій Кропачов.