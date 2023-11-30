"Завдяки торгам через Prozorro стартову ціну харчування на добу зі 155 грн знижено до 110 грн" - Ярова

Щоб уникнути корупції при закупівлі харчування для ЗСУ, торги відбуваються на Prozorro, а стартова ціна обмежується певним рамками. Про це в ефірі Громадського радіо розповіла Дана Ярова, волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони.

"Це залежить від компанії, що постачає продукти, а також від начпрода, який отримує їх і ставить свій підпис під накладною. Тому що корупція з харчуванням має декілька корупційних складових. Це корупція зверху вниз, коли ми мали "яйця по 17", коли це були закриті договори без системи Prozorro, просто приходили постачальники, давали свою комерційну пропозицію, і з ними укладали договір. Цю складову ми прибрали. Але є ще корупція знизу вверх. Усі продукти харчування не постачаються на склади Міноборони. Постачальник привозить їх у військову частину, і начпрод, наприклад, під накладною з м’ясом ставить свій підпис, а привіз постачальник не м’ясо, а ковбасу найвищого гатунку. Цю корупцію дуже складно викривати, і тут питання, скоріше, до начпрода, ніж до Міністерства оборони", — пояснила Ярова.

Вона також повідомила, що в першому півріччі 2023 року вартість харчування військового на добу становила 150 грн. Очікувана вартість на друге півріччя виходила 155 грн на добу, і на Prozorro вийшли з цією цифрою. Однак зараз, коли йдуть торги на перший квартал, в основному це десь 106-115 грн на добу, залежно від регіону.

"Ми дали постачальникам рамки, як має бути розцінений каталог продуктів. І згідно з цим каталогом військові частини самостійно обирають меню, які продукт вони замовляють. Дійсно, на сьогоднішній день прогодувати здорового чоловіка три рази на добу за 110 грн разом з логістикою дуже непросто. Але, все ж таки, це масові закупівлі, тонни їжі, тому, я думаю, зараз ми маємо більш-менш реальні ринкові ціни на продукти харчування", — зазначила Ярова.