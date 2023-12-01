Укрнафта втратила ліцензію на велике родовище і повністю зупинить видобуток газу й нафти

Управитель Укрнафтобуріння компанія Укрнафта втратила в суді ліцензію на Сахалінське родовище. А це понад 700 млн. кубометрів газу на рік.

Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

Сьогодні управитель Укрнафта зобовʼязаний негайно і повністю зупинити видобуток вуглеводнів. В об’ємі це більше 700 мільйонів кубометрів газу на рік. Такий крок може спричинити наймасштабнішу енергетичну кризу в Україні.

Крім того, це означає, що "Укрнафтобуріння" втратило основний актив, з подальшим знеціненням бізнесу та основних виробничих активів де-факто до вартості металобрухту, лише за кілька місяців після передачі її в управління Укрнафти. Якщо згадати підстави визначення АРМА разом з Урядом саме Укрнафти у якості Управителя тимчасово заарештованих корпоративних прав Укрнафтобуріння, то основною є забезпечення безперервності функціонування активів.

Судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і "Укрнафтобуріння" отримувала перемогу в усіх судових суперечках. Проте, з приходом нового управителя, призначений керівником Укрнафти Корецьким новий менеджмент повністю звільнив юридичну команду, яка супроводжувала цю справу, а новопризначені юристи справу програли, чим нанесли багатомільярдні збитки.