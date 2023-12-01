90% закупівель Міноборони наразі відкриті, конкурентні та прозорі - Ярова

Перехід закупівель Міноборони на відкриті конкурентні торги відбувся — 90% необхідного закуповувалось через Прозорро.

Із червня поточного року оборонні закупівлі стали навіть відкритішими, ніж в громадському секторі. Про це свідчить аналіз закупівель Міноборони. Відповідну інфографіку на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала відома волонтерка, членкиня Громадської ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони Дана Ярова.

"Перехід закупівель на відкриті конкурентні торги відбувся — 90% необхідного закуповувалось через Прозорро. Нагадаю, що ще в травні в це ніхто не вірив, фахівці казали, що відкриті торги під час повномасштабної війни неможливі. Вважаю, що шість місяців роботи колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони показали високу ефективність і в економії бюджетних коштів, і за кількістю укладених угод", — написала Ярова.

Вона також зазначила, що конкуренція на торгах достатньо висока, за деякими лотами — понад 10 учасників. На торги виходять нові компанії, які раніше не працювали з Міноборони, а також безпосередньо виробники (питна вода, пально-мастильні матеріали).

"І найголовніше — середня економія понад 14%, а це мільярди гривень", — підкреслила волонтерка.