Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав спецпідрозділу КОРД 20 FPV-дронів

Бійці спецпідрозділу "КОРД" Національної поліції України 3 грудня отримали допомогу від Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана. Захисникам, які тримають оборону на території Донеччини, передано 20 FPV-дронів.

"Із початком повномасштабного вторгнення рф чимало кадрових правоохоронців стали до лав захисників країни. Це – справді надійні бійці. Багатьох із них знаю особисто. Бували разом у складних ситуаціях. Сьогодні разом із Донецькою ОВА та представниками Національної поліції зустрілися з бійцями спецпідрозділу "КОРД". Подякували за мужність і значний внесок в оборону України. Передали кордівцям 20 FPV-дронів, придбаних моїм Благодійним Фондом. Ці БПЛА виготовляє дружня до фонду команда.

Хлопці постійно на контакті з військовою аеророзвідкою, їхні пташки вже давно літають на фронті. А мій Фонд та наші захисники вдячні їм за старанність та оперативність. Знаю особисто, що безпілотників не буває забагато. І надалі будемо оснащувати усім необхідним бойові підрозділи, що боронять Донеччину і всю Україну. Побажав бійцям Божої допомоги і повернутися додому неушкодженими з Перемогою" — повідомив Едуард Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана допомагає військовим та цивільним в Донецькій області. За кошти Фонду для військових придбані десятки транспортних засобів, генераторів, зарядних станції, систем очищення води та пожежогасіння. Цивільне населення та громади отримують машини швидкої допомоги, продуктові набори, пічки для обігріву, генератори, будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.