Як замінити електролічильник в Україні: актуальні ціни та покрокова інструкція

Заміна лічильників проводиться для того, щоб правильно вести облік обсягів споживання електроенергії

Щоб уникнути переплати за комуналку, українцям необхідно вчасно передавати показники лічильників. При цьому, іноді, самі лічильники потрібно змінювати. "Телеграф" розповідає про те, як це правильно зробити.

Зазначимо, що заміна лічильників проводиться для того, щоб правильно вести облік обсягів споживання електроенергії. Їх іноді перевіряють і раз у конкретний період змінюють. Лічильники, що використовуються для комерційного обліку електроенергії, підлягають періодичній повірці після ремонту.

Щоб замінити лічильник електроенергії, потрібно

Подати заяву про зміну тарифу. Для цього додайте дані паспорта, ІПН та чинний договір постачання електроенергії.

Оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей.

Купити лічильник та встановити новий пристрій у постачальника електроенергії.

Викликати майстра для заміни лічильника: він розпломбує старий, встановить та опломбує новий. Після цього попросіть акт робіт.

Скільки коштує замінити електролічильник

Двохзонний лічильник часто купують самостійно або у свого оператора електроенергії. Ціна варіюється від 1900 до 4000 грн.

Якщо ви купуєте пристрій самостійно, краще зверніться до компанії, якій платите за світло (там підкажуть, які моделі підходять). Також постачальник встановлюватиме пристрій, зареєструє його та оформить двотарифний договір зі споживачем.

Як безкоштовно замінити лічильник

Послугою безкоштовної заміни лічильників можна скористатися у таких випадках:

коли буде планова заміна приладів обліку електроенергії побутових споживачів;

з власної ініціативи оператора системи розподілу.

У таких випадках оператор повинен сплатити всі витрати самостійно, оскільки вони пов’язані із заміною та встановленням нових лічильників. Заміну роблять, коли лічильники завершили міжповірочний інтервал або пройшли періодичну перевірку. Такі прилади мають бути визнані непридатними та вилучені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як передати показники лічильників через популярний інтернет-банкінг. Якщо у вас у телефоні встановлено "Приват 24", то передати показники можна за його допомогою.