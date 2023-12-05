Григорій Козловський та ФК "Рух" передали чергову допомогу артилеристам 45-ї ОАБр

Григорій Козловський та ФК "Рух" передали допомогу бійцям 45-ї ОАБр.

Українські артилеристи отримали 17 дронів-камікадзе, 10 дронів "Дартс" та вантажний автомобіль із краном-маніпулятором з ремонтним комплектом і необхідним спорядженням.

"Майбутнє України та кожного українця сьогодні залежить від небайдужості та нашої допомоги Збройним Силам України. Сьогодні наші воїни, як ніколи, потребують допомоги, адже їм доводиться брати на озброєння все те, чим можна знищити повітряні цілі. Тому футбольна спільнота та та "рухівці" поставили за мету посилювати українських захисників необхідним обладнанням та технікою. Клуб підтримує українську армію з першого дня війни і продовжить регулярно підтримувати українських військових і оперативно реагуватиме на їхні запити до останнього дня, до нашої Перемоги!" — зазначив меценат та волонтер Григорій Козловський.

Григорій Козловський додав, що Юлія Думанська та ФК "Рух" продовжуватимуть регулярно підтримувати українських військових і оперативно реагуватиме на їхні запити.

Як розповів начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-ої ОАБр Олександр Романцев, ці дрони необхідні артилеристам для того, щоб мати "очі" у небі. Для артилеристів це дуже важлива складова в їхній роботі, адже завдяки дронам можна побачити результат своєї роботи.

До організації цієї передачі спільно долучились ФК "Рух" та ГО "Народна самооборона Львівщини". Як зазначив керівник ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз, це вже не перший автомобіль, який ми передаємо у співпраці з "Рухом".

"Завдяки тому, що "Рух" передає нам вантажний автомобіль з краном-маніпулятором, ми зможемо швидше та якісніше зводити фортифікаційні та інженерні споруди. Я вдячний засновнику клубу – Григорію Козловському – за цю важливу підтримку, адже "Рух" всебічно забезпечує нас допомогою. Йдеться про передачу дронів різного типу, автомобілів, запчастин, обладнання, спорядження – це все те, що необхідно для нашої ефективної та якісної роботи", – зауважив начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-ої ОАБр Олександр Романцев.

"ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський намагаються всіляко допомагати нашим військовим. Ми регулярно передаємо захисникам дрони та інше військове та технічне спорядження. Кожен повинен допомагати ЗСУ і дуже приємно, що військові радіють такій підтримці і вдячні за неї. Клуб цінує таку співпрацю, адже по очах військових видно, наскільки вони задоволені, що отримують таку допомогу – для них це дуже важливо. "Рух" продовжить допомагати, адже за можливості ми лише збільшуємо кількість переданого спорядження та техніки. Йде щоденна робота для того, аби дістати все необхідне за запитами військових. Чим більше людей допомагатиме нашим захисникам, тим ближчою буде наша перемога", – сказав спортивний директор "Руху" Володимир Лапіцький.

Раніше відомий львівський меценат та засновник ФК "Рух" передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень. Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. А навесні "жовто-чорні " передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".