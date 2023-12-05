Діяти треба до отримання повістки: як потрапити до конкретного підрозділу ЗСУ

Військкомат звичайно не враховує побажання

Щонайменше до 14 лютого 2024 року в Україні продовжено воєнний стан та режим загальної мобілізації. Їй підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнала їх придатними до військової служби, та які не мають права на відстрочку. Також потрапити до армії можна за контрактом, а щоб опинитись у бажаному підрозділі ЗСУ, про це треба подбати заздалегідь.

"Треба шукати собі місце служби заздалегідь. Про це всі говорять уже давно. Коли ви вже отримали повістку і потрапили у військкомат, може бути пізно і з високою ймовірністю ви потрапите туди, куди вирішить військкомат. Люди, які потрапляють у військкомат із недефіцитними військово- обліковими спеціальностями йдуть на перенавчання на спеціальності, які зараз потрібні країні", — пояснив "Українській правді" офіцер медичної служби 112-ї окремої бригади ТРО Олександр Антонов.

Начальник юридичної служби 32-й ОМБр Денис Томілін додав, що якщо є бажання обійняти конкретну посаду чи потрапити до певного підрозділу чи роду військ, не треба чекати повістки. Тому що в цьому випадку висока ймовірність того, що побажання не буде враховано.

Є можливість служити за контрактом, або бути мобілізованим до демобілізації. Загальна рекомендація потенційним військовослужбовцям — стежити за сторінками підрозділів у соціальних мережах, де з’являється інформація про вакансії.

"Наприклад, у нас є сторінка на Facebook, де вказано контактний телефон гарячої лінії. На нього можна зателефонувати, залишити свої дані, які передадуть у відділення персоналу. За наявності вільної посади та професійних знань людини ми із задоволенням сконтактуємо та забезпечимо його місцем у Збройних Силах України", – резюмував Томілін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у двох областях України посилили мобілізацію. Працівники ТЦК набули більше повноважень.