Повістку можуть вручити через родичів: юрист пояснив, у яких випадках це можливо

Є лише один законний спосіб

В Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації . Тому вручити повістку військовозобов’язаним чоловікам можуть практично всюди.

Працівники ТЦК та СП мають право навіть передати її через родичів. Про це розповів юрист Максим Шинжирбаєв у ефірі 7-го телеканалу Одеси.

Нагадаємо, що з квітня 2023-го, після того, як Кабінет Міністрів розширив повноваження ТЦК та СП, повістку можуть вручити незалежно від реєстрації та від місця перебування на військовому обліку.

Юрист нагадав, що повістка вважається врученою, якщо вона заповнена персональними даними особи, яку викликають у військкомат, і якщо військовозобов’язаний особисто її підписав.

При цьому він уточнив, що повістка вважається законно врученою також, якщо її отримав хтось із родичів, які проживають разом із повнолітнім військовозобов’язаним.

Максим Шинжирбаєв додав, що якщо військовозобов’язаний живе окремо від батьків, але прописаний за місцем їхнього проживання, то вручити повістку через родича неможливо.

Юрист нагадав, що неналежним чином врученим вважається повістка, яку відправили поштою або у вайбер. А також виклики до ТЦК телефоном або через смс не зобов’язують чоловіка йти у військкомат.

Раніше "Телеграф" розповів, чи можуть військові зупинити авто, щоби вручити повістку.