У Києві відбудеться GET Business Festival: подія про головні бізнес-трансформації воєнного часу

13 грудня на GET Business Festival понад 70 управлінців з "Метінвесту", OLX, "Біосфери", Socar, Uklon, Ajax, 1+1 media та інших великих компаній поділяться стратегіями адаптації бізнесу до нових реалій.

Український бізнес проявляє неабияку стійкість під час війни та не планує зупинятися у своєму розвитку. Аби пришвидшити зростання, активніше виходити на нові ринки та залучати фінансування, підприємцям необхідні практичні знання досвідчених лідерів ринку.

Головна тема цьогорічного фестивалю –– стратегії перемог.

У події візьмуть участь понад 60 бізнес-практиків. Серед спікерів:

Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації "Біосфера";

Анатолій Редер, генеральний директор та співзасновник фармацевтичної компанії "ІнтерХім";

Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України;

Олександр Блохін, СЕО VBET Україна;

Олександр Соколовський, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт";

Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК;

Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії;

Олександр Мироненко, операційний директор Групи "Метінвест";

Євген Лященко, голова правління Укрзалізниці;

Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon;

В’ячеслав Поліновський, CEO GoITeens;

Геннадій Гриненко, Head Of Sales Alterra Group;

Ніколоз Мачарашвілі, засновник та керівник VIRNO Consulting;

Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст.

На головному фестивалі бізнес-інновацій спікери виступатимуть на трьох сценах, аби учасники змогли знайти відповіді на питання за головними бізнес-напрямами: розвиток бізнесу та інвестиції, маркетинг, PR, Digital, а також сервіси для бізнесу, креатив і благодійність.

Під час виступів провідних управлінців і панельних дискусій гості заходу дізнаються про найефективніші програми фінансування МСБ під час війни; стратегії відновлення: які галузі стануть пріоритетними для держави, міжнародних донорів та приватних інвесторів; інструменти масштабування бізнесу та кейси експансії українських компаній; механізми підтримки ветеранського бізнесу в Україні; франчайзинг під час війни: для якого МСБ це релевантно; digital-інструменти для успішного просування бізнесу в онлайн-середовищі.

GET Business Festival — це потужний майданчик для нетворкінгу підприємницької спільноти. Під час фестивалю учасники мають можливість знайти нових партнерів для співпраці, а також обмінятися досвідом з колегами по ринку.

Генеральним медіапартнером цьогорічного заходу стала 1+1 media, до події долучаться спікери та експерти компанії та поділяться власним досвідом у медіабізнесі.

З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/