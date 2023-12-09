Ubrave та оркестр почесної варти президентської бригади зібрали українських артистів для патріотичного попурі на честь Дня Збройних Сил України

У день, коли Україна вшановує своїх захисників і захисниць, Ubrave спільно з Оркестром Почесної Варти Президентської Бригади презентували емоційно насичене патріотичне попурі. Цей проект, розроблений спеціально на честь Дня Збройних Сил України, включає композиції від відомих артистів та понад 40 талановитих військових музикантів.

У попурі представлені твори від зірок української музичної сцени, включно з "Ой там на горі" Вокалістів оркестру, "У мене немає дому" Один в каное, "Героям" Без обмежень, "Дике поле" Ярмака. Наступні прем'єри пісень від Ubrave та Оркестру "Лист до мами" Барабанди, "Братя Українці" Гурту Шабля, "Чи разом" Коли, "Вечорниці" SKYLERR, "Додому" Скофки, "Пробач" SHUMEI, варто очікувати напередодні Різдва, 24 грудня.

"В першу чергу ми це зробили для наших захисників і захисниць, для тих людей, хто зі зброєю в руках захищає нашу незалежність," — говорить лідер гурту Без Обмежень. "Хочемо привітати вас зі святом, Днем Збройних Сил України. Слава Збройним Силам України!"

Цей проект є особливим не тільки через його музичну цінність, але й через його глибоке символічне значення. Інноваційні аранжування та різноманітність музичних стилів у цьому попурі підсилюють патріотичний дух та єдиність нації.

Ubrave, не зупиняючись на створенні високоякісного українського контенту, активно бореться з контентом ворогів. Проект спрямований на просування української культури, зміцнення національної ідентичності та залучення коштів для підтримки країни.

Кожне прослуховування та перегляд на стрімінгових платформах стає внеском у підтримку України. "Запрошуємо всіх приєднатися до цієї ініціативи, відчути силу української музики та підтримати наших героїв," — закликає команда Ubrave.

Прослухати композиції можна за посиланнями: https://id.ffm.to/nezlamnist

Про UBRAVE

Ubrave Digital (Ubrave Music) — Перше Українське, соціально-патріотичне, музичне видавництво та фандрайзингова платформа заради допомоги Україні.

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