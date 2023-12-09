Ubrave и оркестр почетного караула президентской бригады собрали украинских артистов для патриотического попурри в честь Дня Вооруженных Сил Украины

В день, когда Украина чествует своих защитников и защитниц, Ubrave совместно с Оркестром Почетного караула Президентской Бригады презентовали эмоционально насыщенное патриотическое попурри. Этот проект, разработанный специально в честь Дня Вооруженных Сил Украины, включает в себя композиции от известных артистов и более 40 талантливых военных музыкантов.

В попурри представлены произведения от звезд украинской музыкальной сцены, включая "Ой там на горе" Вокалистов оркестра, "У меня нет дома" Один в каноэ, "Героям" Без ограничений, "Дикое поле" Ярмака. Следующие премьеры песен от Ubrave и Оркестра "Письмо к маме" Барабанды, "Братья Украинцы" Группы Шабля, "Вместе ли" Когда, "Вечерницы" SKYLERR, "Домой" Скофки, "Прости" SHUMEI, стоит ожидать накануне Рождества, 24 декабря.

"В первую очередь, мы это сделали для наших защитников и защитниц, для тех людей, кто с оружием в руках защищает нашу независимость", - говорит лидер группы Без Обмежень. "Хотим поздравить вас с праздником, Днем Вооруженных Сил Украины. Слава Вооруженным Силам Украины!"

Этот проект особенный не только из-за его музыкальной ценности, но и из-за его глубокого символического значения. Инновационная аранжировка и разнообразие музыкальных стилей в этом попурри усиливают патриотический дух и единство нации.

Ubrave, не останавливаясь на создании высококачественного украинского контента, активно борется с контентом врагов. Проект направлен на продвижение украинской культуры, укрепление национальной идентичности и привлечение средств поддержки страны.

Каждое прослушивание и просмотр на стриминговых платформах становится вкладом в поддержку Украины. "Приглашаем всех присоединиться к этой инициативе, почувствовать силу украинской музыки и поддержать наших героев", — призывает команда Ubrave.

Прослушать композиции можно по ссылкам: https://id.ffm.to/nezlamnist

О UBRAVE

Ubrave Digital (Ubrave Music) — Первое украинское, социально-патриотическое, музыкальное издательство и фандрайзинговая платформа для помощи Украине.

Сайт UBRAVE

Instagram UBRAVE