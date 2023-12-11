Парламент Латвії готує резолюцію з офіційним засудженням депортації українських дітей

Латвійські парламентарі засуджують депортацію українських дітей Росією

Стало відомо, що парламент Латвії готує резолюцію, в якій офіційно засудить депортацію Росією українських дітей. Згідно зі статистикою, ворог вивіз з території країни понад 19,5 тисячі українських дітей.

Про це Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ. Вона почала візит до Латвії з робочої зустрічі з новообраним Спікером Саейми Латвійської Республіки Дайгою Міерінею та віцеспікерами Зандою Калніня-Лукашевіцею і Антоніною Нєнашевою.

"Від імені Верховної Ради привітала пані Дайгу з обранням на посаду Спікера Саейми. Висловила вдячність Парламенту Латвії, як інституції, за потужну і послідовну підтримку України", — зазначила Кондратюк.

У парламенті Латвії вже два роки поспіль збирають різні речі та подарунки українським дітям. Цього року парламентарії передали автобус та зимові речі для дітей Чернігівщини, якою опікується Латвія.

"Для нас все, що робить Латвія — це приклад самовідданої допомоги Україні. Ми дуже вдячні за виділення Латвією 5 мільйонів євро на відбудову Чернігівщини у 2023 році та рішення закласти аналогічну суму в бюджеті на 2024 рік", — наголосила Кондратюк.

Вона зауважила, що Україна цінує сильний голос Саейми Латвії на підтримку євроінтеграції України.

"Вдячна керівництву латвійського Парламенту, Комітету в європейських справах та усім депутатам Саейми за ухвалення потужної заяви від 23.11.2023 р. на підтримку відкриття переговорів про членство України в ЄС", — наголосила Кондратюк.

Як зазначила голова парламенту, Латвія продовжить підтримувати шлях України до ЄС та проводити адвокаційні кампанії в усіх країнах Євросоюзу в тому числі на рівні парламентської дипломатії.

Окремо обговорили питання незаконної депортації Росією понад 19,5 тисячі українських дітей.

"Дуже сподіваємося на ухвалення Саеймою Латвії резолюції з офіційним засудженням цього злочину", — наголосила Кондратюк.

Як повідомили латвійські посадовиці, така заява готується і може бути розглянута наприкінці цього року, або на початку наступного. Зазначимо, що Україні вдалося повернути 387 із майже 20 тисяч викрадених Росією дітей.