Як передавати показання лічильника, якщо не користуєтесь газом: покрокова інструкція

Є декілька варіантів вирішення цієї ситуації

В Україні щомісяця до 5 числа потрібно передати показання лічильників газу. Це потрібно робити навіть тоді, коли "блакитним паливом" із певних причин не користувались.

Як повідомляють "Газмережі", якщо в оселі, де ви зареєстровані, було встановлено лічильник газу, то потрібно щомісяця передавати з 1 по 5 число незмінні показання. Або потрібно надіслати письмову заяву до філії "Газмережі" про факт тимчасового непроживання.

Також у випадку необхідности потрібно додати підтверджувальні документи. Це може бути довідка ВПО або копію закордонного паспорта з відміткою про перетин державного кордону.

Також у компанії звернули увагу на те, що у випадку, коли період відсутності вдома буде перевищувати піврічний термін, у 30-денний строк із моменту закінчення 6-місячного періоду потрібно повторно надіслати документи до філії.

Водночас якщо в оселі відсутній лічильник потрібно звернутись з письмовою заявою до філії та додати підтверджувальні документи. Якщо на об’єкті зареєстровано кілька людей, об’єм газу буде визначено з розрахунку на 1 особу. Якщо на об’єкті зареєстрована 1 людина, перерахунок об’єму не здійснюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати та передавати показники лічильника води.