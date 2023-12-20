Три тижні без газу та втрачені сотні мільйонів податків – нардеп вимагає уряд негайно поновити видобуток Укрнафтобуріння

У той час як Україна переживає найтяжчу зиму за часи своєї незалежності, посадові особи Державної служби геодезії та надр України роблять усе, аби лишити країну приблизно 5% газу власного видобутку. Мова йде про анулювання спеціального дозволу на користування надрами, що належав ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Кучеренко, котрий своїми депутатськими зверненнями, вже три тижні з моменту зупинки видобутку, намагається звернути увагу можновладців до надзвичайної ситуації, що склалася навколо підприємства.

При цьому більшість державних інституцій розуміють безглуздість цього кроку.

Так, в серпні 2023 року Державна служба геології та надр України, отримавши відмову в суді першої інстанції за позовом, який було ініційовано через 3,5 роки за минулорічним листом ДБР, усвідомлюючи усі можливі негативні наслідки для держави у вигляді повної зупинки видобутку газу на одному з найбільших родовищ країни та втрати мільярдів податків, звертається до апеляційного суду, не повідомивши про наявні ризики для держави ані ДБР, ані Кабінет Міністрів і не отримавши від них згоди, — домоглася анулювання спеціального дозволу на користування надрами, що належав ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

"Це викликає подив, адже ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" на підставі договору між Національним Агентством із виявлення, розшуку і управління активами, що були отримані злочинним шляхом (АРМА) і ПАТ "Укрнафта", на момент подачі апеляційної скарги паном Опімахом, вже три місяці перебувало в управлінні останнього. Згідно з договором управління 90% прибутків "ВК "Укрнафтобуріння" повинні були йти до державного бюджету", — наголошує Олексій Кучеренко.

Тобто анулювання дозволу на користування надрами призвело до зупинки видобутку природного газу підприємством, та напряму вдарило по державному бюджету.

"Національне агентство вважає, що анулювання дозволу на користування надрами під час війни є передумовами недоотримання коштів бюджетом країни та створення передумов для проведення нових тривалих конкурсів щодо вказаного Активу. Зупинка діяльності підприємства з видобутку газу під час війни є неприпустимим фактом та несе загрозу для життєдіяльності та здоров’я громадян, енергетичної та загалом національної безпеки країни", — наводить Олексій Кучеренко думку АРМА у своєму зверненні.

Згідно із даними Олексія Кучеренко, анулювання спеціального дозволу призвело до зупинки видобутку від 500 мільйонів до 1 мільярду кубометрів газу, а це 5% газового балансу України, що несе загрозу для енергетичної безпеки країни.

У зв’язку із цим Олексій Кучеренко у своєму зверненні пропонує прем’єр-міністру України Денису Шмигалю наступне: