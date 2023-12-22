Американська САУ Paladin на озброєнні ЗСУ: на що вона здатна і чому бійці так її хвалять

Українські бійці дуже задоволені швидкістю та прицільністю цієї установки

Українська армія має на озброєнні чимало різних САУ, серед них і найпопулярніша у світі артустановка M109A6 Paladin. ЗСУ отримали її від американських партнерів.

Самохідне артилерійське встановлення Paladin успішно працює на фронті для підтримки бійців. Про особливості цієї зброї та її сучасні можливості розповіли бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

САУ Paladin — одна з найкращих сучасних артилерійських установок. Вона готова до стрілянини за лічені секунди. Вона повністю автоматизована, що значно полегшує роботу екіпажу. Раніше бійці мали розраховувати координати стрілянини вручну, то зараз це робить бортовий комп’ютер. Її здібності вразили бійців ще на полігоні. Нині ця установка використовується на фронті. На озброєння ЗСУ вона надійшла приблизно близько двох місяців тому.

"Це кутомір і приціл. Натискаєш клавішу, вона наводиться за метою, заряджається і постріл", — пояснює боєць ЗСУ.

Крім того, полегшує роботу нашим захисникам автоматизоване досилання снарядів. Боєприпас треба просто покласти у відповідне місце і все інше зробить механізм машини.

Але для бійців головне не лише швидкість, а й прицільність. Артилеристи зазначають, що тут Paladin перевершив усі очікування.

Довідка

Гаубиця M109A6 Paladin була розроблена у 1991 році. Ця установка є найпоширенішою САУ в американській армії. Головною її перевагою є цифрова система керування вогнем. Вона включає інерційну і супутникову систему навігації і сенсори, які визначають положення гармати.

Це дозволяє обмінюватись даними з центром керування вогнем батареї в автоматичному режимі. І практично стає можливим відкривати вогонь після заняття позиції вже за 30 секунд.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті бійці використовують різні види самохідних зенітних установок іноземного походження. Вони бувають різного калібру. Серед них відрізняється зенітна кулеметна установка Viktor.