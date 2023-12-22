Рятувальники Тернопільщини отримали дві автодрабини Magirus – Андрій Заліський

Офіційний представник німецької компанії Magirus в Україні передав дві автодрабини від виробника Magirus GmbH для рятувальників Тернопільщини. Висотна техніка була виготовлена у Німеччині виключно для одного з підрозділів ДСНС України, — розповідають у компанії "Променергообладнання".

Рятувальники отримали дві одиниці спецтранспорту вистою 32 та 42 метри. Технічні можливості автодрабини M42L-AS дозволяють виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, робоча висота 5-секційної драбини дозволяє дістатися рівня 10-12 поверху. Крім того, люлька, вантажопідйомністю 400 кг, може умістити до 4-х людей включно і має дублюючий пост керування. Водночас модель M32L-AS може бути використана для робіт з пожежогасіння та рятування на висоті до 39 метрів.

Керівник компанії "Променергообладнання" Андрій Заліський розповів, що автодрабина Magirus це – унікальна висотна техніка, яку компанія доукомплектувала найкращим обладнанням від провідних європейських виробників. Це і напірні рукава Gollmer & Hummel GmbH, пересувний пінозмішувач Delta Fire Ltd, лафетний ствол ALCO, гідравлічний пристрій на акумуляторах WEBER-Hydraulik GmbH, пожежні шоломи, сигнальні ліхтарі тощо. Окрім цього, фахівці компанії забезпечують сервісне обслуговування всієї поставленої у кожен з підрозділів ДСНС техніки.

"Раніше ми вже передавали одну автодрабину для рятувальників з Тернополя та отримали позитивні відгуки від роботи спецтехніки. Для нас важливо отримувати зворотній зв’язок, бо саме так ми розуміємо, наскільки висотна техніка є актуальною для України", — зазначив керівник ТОВ "Променергообладнання".

Також Андрій Заліський розповів, що перша група водіїв-операторів, які будуть працювати на цьому спецтранспорті вже повернулися з Німеччини. Там рятувальники проходили тижневий навчальний курс в місті Ульм, де розташована Пожежна академія Magirus. Крім того, компанія "Променергообладнання" отримала сертифікат від німецьких партнерів та відтепер може самостійно навчати рятувальників усім особливостям роботи на висотній техніці німецького виробника.

Довідково: компанія "Променергообладнання" у 2023 році стала одним із найкращих партнерів провідного німецького виробника Magirus.