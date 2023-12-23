У Херсоні пролунали вибухи: у кількох місцях почалися пожежі (відео)

Росіяни стріляли по житлових кварталах

Увечері 23 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл Херсона, через що в місті в кількох місцях почалася пожежа.

За даними місцевих telegram-каналів, обстріл балістичними ракетами проводився з території лівобережної Херсонщини та Криму, які тимчасово перебувають під контролем російських окупантів.

Своєю чергою, голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що вибухи було чутно близько 18:00.

"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", — написав він і оприлюднив відеозапис наслідків прильотів.

Місцеві канали відзначають, що ще одна серія вибухів сталася близько 19:00, при цьому на окупованій частині області зафіксували проліт БПЛА.

Варто зазначити, що близько 16:40 окупанти завдали удару із застосуванням БПЛА по селу Станіслав, що на південний захід від Херсона. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік.

Як повідомлялося раніше, вранці 23 грудня росіяни вдарили по Україні ракетами, які запустили з тимчасово окупованого Криму. Вибухи були чутні у Кривому Розі та Кропивницькому.