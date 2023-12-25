Місяць добігає кінця: до якого числа потрібно передати показники електролічильників

Для цього виділено 5 днів

Щоб уникнути переплати за комуналку, українцям необхідно вчасно передавати показники лічильників. При цьому для різних типів послуг є свої дедлайни. У цьому матеріалі "Телеграф" нагадає, коли потрібно передавати показники електролічильників.

Коли передавати показники

Зазначимо, що в Україні діє норма, за якої споживачі мають передавати показники лічильника раз на місяць. На це виділено 5 днів. Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та перші три дні нового місяця, тобто, наприклад, з 30 грудня до 3 січня включно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як передати показники лічильників через популярний інтернет-банкінг. Якщо у вас у телефоні встановлено інтернет-банкінг "Приват 24", то передати свідчення можна за його допомогою.

Також ми повідомляли, що з деякими лічильниками українці можуть економити на рахунках за комуналку. Нині в Україні можна встановити багатозонний лічильник: двозонний чи тризонний. А про те, який з них буде вигідним саме для вас, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.