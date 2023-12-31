Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста
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Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту зі змінним успіхом. Хоча українські військові змогли просунутися на північний схід від Бахмута росіяни не зменшують обертів і продовжують штурмувати по кількох напрямках, включаючи Авдіївку. Через виснаження кадрового складу армії, росіяни почали залучати до боїв менш підготовлені частини, що обертається збільшенням втрат на полі бою, а на відновлення колишнього військового потенціалу їм доведеться витратити кілька років. Проте з наближенням святкової пори відновилися і масовані ракетні удари, через що знову постраждали мирні міста.
У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 31 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Україна перебуває під ударом дронів. Більшість із них зафіксовано у Хмельницькій області з вектором руху на Тернопільську та Чернівецьку.
Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрямки, ЗСУ відбивають десятки атак
Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки
Інформацію за 30 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 675: Росія отримує "відповідь" за потужний удар по Україні