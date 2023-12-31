Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту зі змінним успіхом. Хоча українські військові змогли просунутися на північний схід від Бахмута росіяни не зменшують обертів і продовжують штурмувати по кількох напрямках, включаючи Авдіївку. Через виснаження кадрового складу армії, росіяни почали залучати до боїв менш підготовлені частини, що обертається збільшенням втрат на полі бою, а на відновлення колишнього військового потенціалу їм доведеться витратити кілька років. Проте з наближенням святкової пори відновилися і масовані ракетні удари, через що знову постраждали мирні міста.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 31 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна перебуває під ударом дронів. Більшість із них зафіксовано у Хмельницькій області з вектором руху на Тернопільську та Чернівецьку.

Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 673: росіяни штурмують Авдіївку та інші напрямки, ЗСУ відбивають десятки атак

Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки

Інформацію за 30 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 675: Росія отримує "відповідь" за потужний удар по Україні