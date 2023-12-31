Не "Вільха" і не "Вампіри": військових РФ підловили на важливих нестиковках з обстрілом Бєлгорода

У заявах росіян є кілька нюансів

В інциденті з російським Бєлгородом, який вчора струсила низка потужних вибухів, продовжують знаходити різні нестиковки. Вони стосуються заяв Росії.

Виявив їх військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він пояснив, що у заявах росіян є кілька нюансів.

Тут слід нагадати, що РФ заявила, що Україна нібито обстріляла Бєлгород за допомогою вітчизняного РСЗВ "Вільха" та чеського РСЗВ "Вампір".

Перший нюанс стосується "Вільхи", Справа в тому, що пояснює експерт, "Вільха" насправді — це не РСЗВ, а реактивний снаряд, розроблений в Україні для РСЗВ 9К58 "Смерч".

"Дані реактивні снаряди відрізняються від звичайних снарядів "Смерч" підвищеною дальністю поразки, до 120 км і високою точністю влучення, відхилення від мети 5-7 метрів", — розповідає він.

Так ось їх в України, за словами Коваленка, не так багато, щоб можна було "відстрілювати їх наліво та направо".

"А тому застосування настільки цінного боєприпасу — нонсенс", — говорить він.

Другий нюанс стосується чеського "Вампіра". Ця система є модифікацією РСЗВ "Град". Так ось, її реактивні снаряди мають максимальну дальність ураження цілі – 21 км. При цьому найближча точка по кордону між Харківською та Бєлгородською областю до Бєлгорода — 26 км.

"Тобто, щоб завдати удару по Бєлгороду, РСЗВ RM-70 "Vampire" потрібно було, як мінімум, на 5 км заїхати вглиб території Росії … Ні, ну це просто якась дискредитація армії Росії, від самого ж МО РФ" , — пише Коваленко.

Також оглядач зазначає і те, що реактивний снаряд збити засобами ППО "практично неможливо".

"Тобто, російське ПиВеОоо, звичайно ж, досить умовно, могло відстрілювати по надзвукових об’єктах, кудись туди, але через неможливість перехоплення ЗУР самознищувалися і цілком могли падати на Бєлгород", — припустив він.

Також Коваленко звернув увагу на ще одну нестиковку. Нею є відсутність розгонних блоків на фото з місця подій. За його словами, під час обстрілу з РСЗВ ця місцевість мала бути усіяна ними.

"Замість розгонних блоків реактивних снарядів місцеві аборигени знаходять у себе у дворах якісь залишки, якихось БПЛА. Тобто, можна припустити, що кількість якохось БПЛА, запущених невідомою стороною, летіли по своїх справах, на якийсь аеродром, наприклад, а російське ПиВиОоо почало їх збивати, попутно падаючи на бєлгородчан, бо розміщено в самому місті. І після того, як десяток інших цих ЗУР, звалилися в самому Бєлгороді, мо рф терміново почала ретранслювати фейк про обстріл міста ЗСУ з РСЗВ.

Резюмую.

Я не знаю, чим було обстріляно Бєлгород, але те, що це не РСЗВ "Вільха" і не чеські РСЗВ "Vampire" — це однозначно. Тим не менш, навіть не володіючи і найменшим розумінням того, що ж це таке було, результатом і ефективністю протидії російського Півіооо, задоволений на всі 146% і більш ніж впевнений, повторюватися даний інцидент відтепер буде не раз і все глибше і глибше на територію Росії ", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони РФ визнало, що люди загинули через роботу їхньої ППО.