Зерновий коридор став можливим завдяки взаємодії ЗСУ, ОП та Мінагро — Микола Сольський

Зерновий коридор є унікальним міжнародним гуманітарним кейсом, який став можливим завдяки тісній співпраці ЗСУ, Офісу президента та Кабміну з профільним міністром Миколою Сольським.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

У липні 2023 Росія вийшла з "Чорноморської зернової ініціативи" і атакувала портову зернову інфраструктуру. Проте Україна разом з міжнародними партнерами не піддалася на російський шантаж. 8 серпня Військово-морські сили ЗСУ відкрили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден з портів Великої Одеси під захистом українських військових.

"У серпні ми відкрили тимчасовий коридор Чорним морем. Він працює завдяки підтримці наших Збройних сил і довірі міжнародних партнерів", – зазначав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Альтернативним шляхом автори називають дунайські порти "Рені", "Усть-Дунайськ" та "Ізмаїл", які змогли уникнути морської блокади РФ та забезпечили перевалку вантажів на рівні 29,4 млн тонн за січень-листопад 2023.

Важливість зернового коридору зросла після блокади української сільськогосподарської продукції з боку Польщі, яка виникла після невдалих переговорів між українським урядом на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та польськими колегами з попереднього уряду.

Зерновий Коридор дозволив президенту України Володимиру Зеленському успішно започатковати ініціативу "Grain from Ukraine", яка зібрала понад $220 млн на закупівлю 170 тис. тонн пшениці, яку відправлено до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Кенії. За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, це доводить, що Україні вдалося зберегти статус надійного експортера продовольства попри війну.