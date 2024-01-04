Григорій Козловський разом з Еmily Resort та ФК "Рух" передали чергову допомогу ЗСУ: вже 4 мільйони

Григорій Козловський, засновник ФК "Рух", разом із Emily Resort розпочали новий 2024 рік із серйозного донату на армію. Завдяки вкладу мецената ЗСУ отримали ще 2 млн. грн. Слід додати, що загальна сума допомоги, котру перерахували на потреби військових після відзначення зимових свят у спортивно-оздоровчому комплексі Emily Resort, склала 4 млн. грн.

Представники Emily Resort зазначають, що дуже приємно почати новий рік з такої корисної та приємної справи — допомоги ЗСУ.

"Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо весь дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 000 000 грн для ЗСУ — загалом це 4 000 000 грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком Перемоги!" — йдеться у повідомленні адміністрації комплексу.

Благодійність є невід'ємною частиною життя українців під час війни, серед постійних меценатів — і засновник Emily Resort та ФК "Рух", львівський бізнесмен Григорій Козловський. За його фінансової допомоги на передову нашим воїнам передали багато життєво-важливого обладнання, було зібрано чимало коштів.

"Разом із Еmily Resort розпочинаємо 2024-ий рік з нового донату для наших захисників! Як і анонсували, додатково ще 2 000 000 гривень від святкування Нового року в нашому комплексі ми вже перерахували на потреби ЗСУ! Загальна сума склала 4 000 000 гривень! Закликаю кожного, хто працює і має можливість, й надалі безупинно донатити нашим ангелам-охоронцям! Саме вони ціною власного життя та здоровʼя боронять нашу землю від російської орди!" — підкреслив Григорій Козловський.

Це не перший такий донат від мецената для армії. На День Захисника та Захисниць України ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський долучилися до благодійного футбольного турніру, на якому вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на дрони для військових.

У листопаді 2023 року ФК "Рух" та Григорій Козловський організували благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ", завдяки якому було зібрано кошти та придбано термобілизну для українських воїнів. Її отримали військові 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

А ще на початку 2023-року, у січні, Григорій Козловський провів у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort та Академії ФК "Рух" перший масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів, блогерів та інших публічних осіб. На ньому збирали кошти на крила для 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України, безпілотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або "Punisher"), генератори, Ecoflow. Результат збору — майже 550 тисяч гривень. Додатково польські друзі задонатили ще мільйон гривень; за ці кошти були придбані ударний дрон R-18 і 5 потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".