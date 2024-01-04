Понад 3 млн грн ГО "Мрія дітей України" і ПриватБанк зібрали на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв

Міжнародна технологічна компанія Mastercard підтримала благодійний збір "Свої діти", який ініціювали ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанк. Протягом місяця, з 24 листопада до 25 грудня, в передноворічний час, коли всім хочеться вірити в дива, кожен донат, зроблений карткою Mastercard від ПриватБанку автоматично подвоювався Mastercard. За цей час клієнти банку перерахували на підтримку програми 2,1 млн грн, ще 1 мільйон додав Mastercard, а загалом з початку запуску програми вже зібрано понад 7,2 млн грн.

ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанк розпочали збір на позашкільну освіту дітей, які опинились без батьківського піклування через війну у вересні 2023 року. Проєкт "Свої діти" має на меті забезпечити можливостями для навчання і підтримати розвиток таких дітей через гуртки, курси, спеціалізовані заняття.

"Перш ніж пройти повз цей проєкт, задайте собі питання, що б ви зробили щодо своєї дитини? Чим би забезпечували, що б організовували, які гуртки, які секції? Які таланти та вподобання своїх дітей ви б підтримували?", — каже очільниця ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова.

Вона також наголосила, що проєкт базується на персоналізованому підході та потребах кожної родини, якій необхідна така допомога.

"Ми віримо в те, що єднатися для допомоги — безцінно. Як мати двох дітей я знаю, що чужих дітей не буває", — каже Наталія Байдала, директорка з маркетингу та комунікацій Mastercard в Україні та Молдові.

Мета збору "Свої діти" — 20 000 000 грн. Зробити донат на підтримку програми можна з будь-якої картки в декілька кліків за допомогою сервісів ПриватБанку: через меню "Добро" Приват24, через сайт dobro.privatbank.ua, у банкоматі чи терміналі ПриватБанку (розділ "Благодійність") та у касах банку.