Собівартість тони українського молока на 500 євро вища, ніж поляки пропонують з доставкою — голова наглядової ради "Молочного альянсу"

Ціна молока для молокопереробних підприємств в Україні 2023 році зросла на 30%. Головна причина — загострення дефіциту молочної сировини. Про це в інтервʼю "Бізнес Цензору" повідомив голова наглядової ради холдингу "Молочний альянс" Сергій Вовченко. Він прогнозує, що наслідком здорожчення молочної продукції українського виробництва стане зростання обсягу імпорту з ЄС, насамперед з Польщі.

"30% вартості молока своїм виробникам компенсує Євросоюз. Через це собівартість тони українського сухого знежиреного молока впродовж цього року була на 500 євро вища, ніж поляки пропонували з доставкою. Тому Польща не тільки відмовилася від нашого імпорту, але є найбільшим експортером молочної продукції до України. І перш за все – сирів. 42% твердих сирів в Україні у торговельних мережах – це імпорт. Є німецькі, італійські та, звичайно, французькі сири. Але 60% твердих сирів у супермаркетах — з Польщі", — відзначив Сергій Вовченко.

Крім того, голова наглядової ради холдингу "Молочний альянс" оприлюднив інформацію щодо структури ціни молока на полицях українських супермаркетів.

"Сьогодні літр молока ми купуємо за 15 грн плюс 20% ПДВ – це 18 грн. Плече доставки зараз сягає до 500 км – плюс гривня на літрі. Пластикова пляшка, етикетка, групова упаковка, виробничі затрати – повна собівартість майже 26,31 грн. Потім додаємо нашу планову рентабельність – 10%. На виході з заводу отримуємо: 30 грн. На полицях літр молока коштує приблизно 40 грн. Тобто націнка мереж на продукт з короткими термінами реалізації близько 39%", — зауважив Сергій Вовченко.

До складу холдингу "Молочний альянс" входять підприємства з виробництва сирів, цільномолочної та кисломолочної продукції, підприємства зі збору та обробки молока та молочної продукції, а також компанії, які здійснюють реалізацію продукції в Україні та за кордоном. Продукція випускається під брендами "Пирятин", "Славія", "Яготинське", "Яготинське для дітей", "Златокрай" та "Молочний альянс".