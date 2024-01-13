Росіяни перетворюють окупований Донбас на величезне звалище: сміття везуть за сотні кілометрів

Везти сміття на нові полігони будуть із трьох російських областей

Російські окупанти не лише перетворюють на руїни мирні населені пункти України, а й роблять все, щоб перетворити територію нашої країни на забруднений смітник.

Як повідомляє Центр національного опору, для цих цілей на окупованих територіях східної частини України росіяни створюють нові сміттєві полігони, на які звозитиметься сміття з низки російських областей.

"Шість таких звалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Ростовській області пройшли протести проти створення нового сміттєвого полігону, а тому російська влада вирішила відмовитися від його спорудження, а сміття просто відправили до Донецької області. При цьому, практика вивезення відходів на тимчасово окуповані території вже практикується.

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області російські окупанти створили справжню гуманітарну катастрофу. Там спостерігається серйозна проблема з медикаментами, а багато життєво важливих ліків не можна отримати без російського паспорта.