Лише півтисячі: омбудсмен Лубінець повідомив, скільки викрадених РФ дітей вдалося повернути в Україну

Дітей з окупованих територій вивозили в Росію і Білорусь

В умовах повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповів про кількість депортованих людей, яких повернули з території РФ в нашу країну.

Про це сказав Дмитро Лубінець у Давосі на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру, модеруючи панель "Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими". Під час свого виступу він назвав, скільки вже вдалось повернути дітей з Росії.

"Наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.А наше завдання — повернути всіх", — наголосив омбудсмен.

Він вважає, що міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку. Лубінець додав, що у Давосі партнери почули голоси українських дітей, яких ми повернули додому, родичів цивільних громадян, яких викрала та незаконно утримує РФ. Вони були вражені від почутих речей.

Окрім того, на форумі порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт.

Лубінець каже, що робота в Давосі — це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. За його словами, українська сторона і далі буде працювати на результат.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Лукашенко особисто відвідав організовану урядом зустріч з незаконно депортованими дітьми. Правитель Білорусі пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх, зігріти та зробити їхнє дитинство щасливішим".