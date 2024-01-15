Тепер стежить за азовськими бичками: через збиття російського А-50 у мережі ураган мемів (підбірка)

Створення мемів не припиняється

Збиття рідкісного і дуже дорогого російського військового літака А-50, яке вже офіційно підтвердили в ЗСУ, наробило чимало галасу в мережі. Поки в РФ оплакують свою цінну бойову машину, українці ж налагодили безперебійний випуск мемів та глузувань на тему.

"Телеграф" зібрав найкращі з них для своїх читачів. Так, наприклад, завдяки новому можливому притулку російського борту, яким є дно Азовського моря, А-50 вже іронічно порівнюють із горе-крейсером "Москва", що лежить на дні сусіднього Чорного моря.

Але в авангарді глузувань над росіянами один з останніх мемів війни: "Хохлии". Варто пояснити, що цей мем виник після вибухів у Бєлгороді на початку січня. На той час росіяни були шоковані збитками наслідків. А незабаром по соцмережах почав гуляти скріншот, на якому місцева мешканка розповіла про промовисту реакцію свого сусіда, який плакався над своєю машиною.

Найбільше українців розсмішило і порадувало пронизливе "хохлиии". Реакція користувачів була миттєвою – по мережі прокотилася окрема хвиля мемів та жартів про це. З того часу цим пронизливим криком білгородчанина описують поразки РФ на фронті. І ось естафета дісталася А-50.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що собою представляє літак А-50 і чому він такий важливий для РФ.