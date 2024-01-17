НАТО не дає спокою: в ISW розповіли, про що говорять нові заяви Путіна щодо України та країн Балтії

Глава РФ створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що РФ не зацікавлена у серйозних переговорах із Україною. Головна мета Кремля – повна капітуляція України та Заходу.

Окрім того, Путін створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російський лідер робить це в рамках ширших зусиль щодо ослаблення НАТО.

Нагадаємо, що Володимир Путін днями зробив низку нових заяв щодо України. У них глава РФ знову повторив пропагандистські звинувачення Кремля про нібито поширеність нацизму в Україні і заявив, що "такі люди не можуть перемогти". На думку аналітиків ISW, постійні заклики Росії до "денацифікації" України насправді є слабо завуальованими вимогами усунути законно обрану українську владу та замінити її прийнятним для Кремля урядом.

Крім того, експерти ISW вважають, що заяви російського лідера щодо неможливості втілення в життя української "формули світу" говорять про те, що Кремлю, схоже, не вистачає можливостей уявити російській громадськості як значну перемогу — прим. ред.] поточні російські наступальні операції. А Путін часом використовує свою роль головнокомандувача російської армії як частину президентської кампанії.

В ISW наголосили, що російські війська відновили ініціативу на більшій частині театру бойових дій в Україні. Але ініціативу на полі бою на Херсонщині ще не перехопили.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що відомо про можливі плани Путіна і як на Заході б’ють на сполох.