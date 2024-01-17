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НАТО не дає спокою: в ISW розповіли, про що говорять нові заяви Путіна щодо України та країн Балтії

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 17 січня 2024, 10:24
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Глава РФ створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що РФ не зацікавлена у серйозних переговорах із Україною. Головна мета Кремля – повна капітуляція України та Заходу.

Окрім того, Путін створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російський лідер робить це в рамках ширших зусиль щодо ослаблення НАТО.

Нагадаємо, що Володимир Путін днями зробив низку нових заяв щодо України. У них глава РФ знову повторив пропагандистські звинувачення Кремля про нібито поширеність нацизму в Україні і заявив, що "такі люди не можуть перемогти". На думку аналітиків ISW, постійні заклики Росії до "денацифікації" України насправді є слабо завуальованими вимогами усунути законно обрану українську владу та замінити її прийнятним для Кремля урядом.

Крім того, експерти ISW вважають, що заяви російського лідера щодо неможливості втілення в життя української "формули світу" говорять про те, що Кремлю, схоже, не вистачає можливостей уявити російській громадськості як значну перемогу — прим. ред.] поточні російські наступальні операції. А Путін часом використовує свою роль головнокомандувача російської армії як частину президентської кампанії.

В ISW наголосили, що російські війська відновили ініціативу на більшій частині театру бойових дій в Україні. Але ініціативу на полі бою на Херсонщині ще не перехопили.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що відомо про можливі плани Путіна і як на Заході б’ють на сполох.

Теги:
#Україна #НАТО #Володимир Путін