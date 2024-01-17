НАТО не дает покоя: в ISW рассказали, что значат новые заявления Путина по Украине и странам Балтии

Глава РФ создает информационные условия для эскалации против стран Балтии

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что РФ не заинтересована в серьезных переговорах с Украиной. Главная цель Кремля – полная капитуляция Украины и Запада.

Кроме того, Путин создает информационные условия для эскалации против стран Балтии. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что российский лидер делает это в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО.

Напомним, что Владимир Путин на днях сделал ряд новых заявлений касательно Украины. В них глава РФ снова повторил пропагандистские обвинения Кремля о якобы распространенности нацизма в Украине и заявил, что "такие люди… не могут победить". По мнению аналитиков ISW , постоянные призывы России к "денацификации" Украины на самом деле являются слабо завуалированными требованиями устранить законно избранную украинскую власть и заменить ее приемлемым для Кремля правительством.

Кроме того, эксперты ISW считают, что заявления российского лидера касательно невозможности воплощения в жизнь украинской "формулы мира" говорят о том, что Кремлю, похоже, не хватает возможностей представить российской общественности [как значительную победу — прим. ред.] текущие российские наступательные операции. А Путин порой использует свою роль главнокомандующего российской армии как часть президентской кампании.

В ISW подчеркнули, что российские войска восстановили инициативу на большей части театра боевых действий в Украине. Но инициативу на поле боя в Херсонской области еще не перехватили.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, что что известно о возможных планах Путина и как на Западе бьют тревогу.