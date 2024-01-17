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Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200 Новина оновлена 17 січня 2024, 15:22

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два позашляховики підвищеної прохідності Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.

Автомобілі вже працюють у військових підрозділах на сході України та допомагають виконувати бойові завдання.

Усього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприянням благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприянням фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, у тому числі ударного.

Крім того, за сприянням Favbet Foundation Силам оборони передано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, далекомірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприянням фонду Favbet Foundation становила 210 млн грн.

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#Допомога #Favbet Foundation