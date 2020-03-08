У Львові поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві двох жінок

Новини України:До вбивства жінок причетний 47-річний житель Львова.

47-річного жителя Львова затримала поліція за підозрою в подвійному вбивстві, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, в квартирі на вулиці Антоновича у Львові 7 березня поліцейські знайшли тіла двох жінок – 57-ми і 36-ти років. Співробітники поліції встановили, що смерть матері й дочки була насильницькою і до неї може бути причетний 47-річний місцевий житель.

"Уже через кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний житель Львова. Його затримали, незабаром суд обере йому запобіжний захід", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Київській області внаслідок зіткнення легковика з вантажним автомобілем загинули троє людей.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області, смертельна аварія сталася на перехресті доріг у Бориспільському районі.