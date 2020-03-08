Тихо й без провокацій: Як пройшли жіночі марші в Києві (Відео)

Масові заходи у центрі столиці відбулися без грубих порушень. «Сутичок та провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Загалом у ході брало участь близько 2000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України», - повідомляє пресслужба поліції Києва.