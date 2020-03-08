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Окупанти чотири рази порушили "тишу": один боєць загинув

Окупанти чотири рази порушили "тишу": один боєць загинув
20:07 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з населеним пунктом Хутір Вільний, з гранатометів різних систем.

Російсько-окупаційні війська вдень 8 березня 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

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Внаслідок обстрілу окупантами з протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

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Смерть, Бойец, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші, Поранення.
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