На кордоні з Румунією прикордонники виявили 2 тис пачок контрабандних сигарет

Новини України:Цигарки як зазначалося, іноземного виробництва Marble на суму понад 50 тис. грн.

Прикордонники на пункті пропуску "Порубне" митного поста "Вадул-Сірет" на кордоні з Румунією виявили автомобіль, який незаконно переміщував цигарки іноземного виробництва Marble на суму понад 50 тис. грн, повідомила прес-служба Буковинської митниці Держмитслужби у Facebook.

"Спроба незаконного переміщення майже 2000 пачок тютюнових виробів мала місце у пункті пропуску "Порубне" митного поста "Вадул-Сірет" Буковинської митниці Держмитслужби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, водій транспортного засобу BMW X5, прямуючи вночі в приватних справах до Румунії, для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор", чим заявив про відсутність будь-яких предметів, переміщення яких через митний кордон обмежено або заборонено. Прикордонники перевели транспортний засіб на смугу руху "червоний коридор" і під час ретельного огляду автомобіля виявили повністю наповнені тайники автомобіля тютюновими виробами.

Співробітники митниці склали протокол відповідно до ч. 1 ст.483 Митного кодексу України, згідно з яким тютюнові вироби іноземного виробництва Marble вартістю 50 160 грн й авто 2006 р. в., оцінене в 150 тис. грн., вилучено.