У Києві через прорив труби затопило підвали, двір та припарковані авто (Відео)

Новини України:На місце події приїхали комунальники та поліція.

У Солом'янському районі Києва на території так званого "Турецького містечка" в одному з житлових дворів стався масштабний прорив труби: вода лилася рікою, в результаті чого затопило підвали, сам двір і машини, припарковані в ньому.

Як повідомляється, прорив стався після опівночі, залишивши жителів без води, а про затоплення стало відомо ближче до ранку.

За словами місцевих жителів, вночі вони почули гуркіт, а з вікна побачили фонтан, що б'ється з асфальту. Вода спочатку стікала в зливову каналізацію, але під ранок вона забилася і в сусідньому від місця прориву будинку утворилася "річка" з брудом і піском. Воду перекрили тільки до 8:00. А власникам припаркованих авто довелося вичерпувати її зі своїх машин відрами, надівши гумові чоботи або просто обв'язавши ноги пакетами.

На місці працювали правоохоронці, які задокументували скарги потерпілих місцевих жителів. До будинку, біля якого стався прорив, прибули комунальники. Але виявилося, що через автомобіль, який стоїть прямо під під'їздом, співробітники "Київводоканалу" не можуть під'їхати до місця провалу та ліквідувати аварію. Все через власника машини, який боявся її рухати - побоювався ще одного провалу на вже постраждалому асфальті.

Після погроз з боку сусідів чоловік все-таки здався і трактор перетягнув Mazda на безпечну відстань, дозволивши комунальникам приступити до ремонту.

Як повідомлялося раніше, днями районі Михайлівської площі у Києві знайшли тротуар, з-під якого "фонтанує" вода.