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В Україну не пустили "единоросса" з медаллю "За возвращение Крыма" (Фото)

В Україну не пустили "единоросса" з медаллю "За возвращение Крыма" (Фото)
09:52 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Іноземець, громадянин Росії, прилетів вчора рейсом з Мінська в аеропорт “Жуляни”.

В аеропорту “Жуляни”прикордонники відмовили у в’їзді в Україну громадянину Росії - члену політичної партії “Единая Россия”, який нагороджений медаллю “За возвращение Крыма”. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Чергового “мандрівника”, який планував відвідати нашу державу, зупинили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ”. Іноземець, громадянин Росії, прилетів вчора рейсом з Мінська в аеропорт “Жуляни”. Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів у РФ”, - йдеться у повідомленні.

Проте, як встановили прикордонники у ході додаткової перевірки, дана особа є членом політичної партії “Единая Россия”, представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема, медаль “За возвращение Крыма”.

За результатами прикордонного контролю, охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах забезпечення національної безпеки України. Про дану особу також було поінформовано підрозділи СБУ.

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Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

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Росія, Крим, Україна, Прикордонники, Окупація Криму.
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