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У Києві вирішили як покращити ситуацію із запізненням міської електрички

У Києві вирішили як покращити ситуацію із запізненням міської електрички
11:54 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:На маршруті столичної міської електрички побудують шість нових станцій.

У проєкті генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички. Про це йдеться на Facebook-сторінці Генеральний план Києва.

Планується:

Звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм.

Збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену.

Київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь).

Також, на етап у 20 років, планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.

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Як повідомлялося, Укрзалізниця за підтримки влади Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проєкт Kyiv City Express.

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

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Электричка, Станция, Київ, Запізнення, Генеральний план Києва.
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