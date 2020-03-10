На Львівщині трирічна дівчинка випала з балкону квартири

Новини України:Дитина дістала тяжкі травми і перебуває у реанімації.

На Львівщині внаслідок падіння з балкону квартири, розташованої на третьому поверсі будинку, госпіталізовано 3-річну дівчинку.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 9 березня до правоохоронців надійшла інформація про те, що в одному з сіл Миколаївського району внаслідок падіння з висоти травмована маленька дівчинка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та інших служб Миколаївського відділення поліції.

Правоохоронці встановили особу дитини – нею виявилась трирічна дівчинка.

"У той день близько 13.35 дівчинка випала з балкону квартири, розташованої на третьому поверсі будинку, де вона проживає разом зі своєю 39-річною матір’ю. Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, які лікарі кваліфікували як тяжкі. Зараз вона перебуває у реанімації", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час перевірки поліцейські з’ясували, що дитина залишалась без нагляду, а її матір перебувала у стані алкогольного сп’яніння – у крові жінки було виявлено 2,6 проміле алкоголю.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Досудове розслідування триває.